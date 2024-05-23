Boşanma aşamasındaki kadını öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet istendi

İzmir'de, boşanma aşamasında olduğu Gözde Karamus’u öldüren Serdar Karamus için "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Gözde Karamus'u silahla öldüren sanık Serdar Karamus hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Gözde Karamus'un uzaklaştırma kararları aldırdığı belirtilerek, Serdar Karamus'un sürekli ulaşmaya çalıştığı ve takip ettiği, olay günü de işinden çıkıp evine yalnız giden Gözde Karamus'u takip ettiği aktarıldı.

Sanığın, katledilen kadını parkta yürüdüğü sırada koşarak birkaç el, daha sonra da kendisine 1 el ateş ettiği kaydedilen iddianamede, öldürülen Gözde Karamus'un anne ve babasının ifadelerine de yer verildi.

SİSTEMATİK ŞİDDETE UĞRADI

Anne Gülhan Madi'nin, kızının evliliği boyunca şiddet gördüğü ve şikayet etmesi durumunda ailesini öldürmekle tehdit edildiği, boşanma davasının açılmasından sonra sanığın görüşmek istediği, uzaklaştırma kararından sonra kızının tehditler aldığı yönündeki ifadeleri iddianamede yer aldı.

Olay saatinde evine yakın olan Gözde Karamus ile annesinin telefonda görüştüğü aktarılan iddianamede, annesinin kızına telefonda dikkat etmesini söylediği sırada Karamus'un "Anne, Serdar burada" demesi üzerine annesinin aşağıya indiği ve silah seslerini duyduğu, parka geldiğinde ise kızının vurulduğunu gördüğü anlatıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Cumhuriyet savcısının olaya ilişkin değerlendirmesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan sanık Serdar Karamus olay günü Gözde Karamus'u takip ederek 4 el ateş ettiği kaydedildi.

Sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Ayrıca, olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması nedeniyle 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan da hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Serdar Karamus, 21 Aralık 2023'te Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'a silahla birkaç el ateş ederek ağır yaralamış, ardından aynı silahı çenesine dayayarak ateş etmişti.

Gözde Karamus, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Serdar Karamus ise tedavi altına alınmıştı. Karamus, tedavisinin tamamlanması sonrası tutuklanmıştı.