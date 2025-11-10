Boşanma sürecinde hakkında 21 soruşturma açılan erkek 'aklandı'

5 farklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur A. isimli erkek, hakkında boşanma aşamasında olduğu F.A'nın şikayetleri üzerine açılan 19 soruşturma ve 2 davada 'aklandı'.

Otobüs firmasında muavin olarak çalışan Uğur A., 2018 yılında F.A. ile evlendi. Uğur A. ve F.A, 2023 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

oşanma davası sürerken F.A'nın darp ve tehdit iddiasıyla yaptığı şikayetler üzerine Uğur A. hakkında Sakarya, Ankara, Gebze, Turhal ve Gölcük Cumhuriyet başsavcılıklarında 21 ayrı soruşturma açıldı.

"ORTAK OLMADIĞI İÇİN SUÇLAMALARDA BULUNDU"

F.A. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu bir suç duyurusu dilekçesinde, 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu Uğur A'nın koruma ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ısrarla kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu, çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini, intikam amaçlı hakkında iftiralar attığını belirtti.

F.A. ayrıca "Uğur A'nın kendisi hakkında suç uydurduğunu, çocuk istismarı, dolandırıcılık gibi suçları normalleştirip, bu suçlarına ortak olmadığı için suçlamalarda bulunduğunu" ifade etti.

Soruşturmalar sonunda Uğur A. hakkındaki suçlamalarla ilgili yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ancak 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından Ankara 68 ve 72'nci Asliye Ceza Mahkemelerinde dava açıldı. Uğur A, iki davada da beraat etti.

"ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ"

Bu süreçte Uğur A. da "F.A'nın kendisine yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu, sosyal medya üzerinden tehdit ve şantaj içerikli mesajlar gönderdiğini" öne sürerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmaların sürdüğü bildirildi.