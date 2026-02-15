Boşanmak istediği erkek, kadın esnafın iş yerine 8. kez silahlı saldırı düzenletti

Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde bir kadın esnafın yaşamı ve emeği, boşanma aşamasında olduğu erkeğin sistematik şiddeti ve tuttuğu tetikçiler tarafından hedef alınmaya devam ediyor. Daha önce 6 kez kurşunlanan Duygu G.’ye ait kuyumcu dükkanı, bir gün arayla iki kez daha motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Olayın Duygu G.’nin evli olduğu ve boşanmak istediği, yurtdışında bulunan Özkan G. (43) isimli erkek tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı .

Kağıthane’de kuyumculuk yapan Duygu G.’nin (40) daha önce 6 kez kurşunlanan iş yeri, 1 gün arayla 2 kez daha motosikletli ve kasklı saldırganlar tarafından yine kurşunlandı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak saldırganın 18 yaşındaki M.A.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

İlk olay, 5 Aralık Cuma günü Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı 2 şüpheli motosikletle kuyumcunun önüne geldi. Şüpheliler burada tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Ertesi gün kuyumcunun önüne yine motosikletle gelen kasklı 2 şüpheliden biri iş yerine ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin iş yerine ateş açtığı ve bir kişinin korkarak kaçtığı görüldü.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırılarla ilgili inceleme başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan saha çalışmalarında önce şüphelilerin olayda kullandığı motosikletin plakası tespit edildi. İlk olayda motosikleti kullanan şüphelinin, ikinci olayda ateş açan saldırgan olduğu belirlendi. M.A.A. olduğu öğrenilen şüpheli, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

"BABAM BENİ TEŞHİS ETSE DE MOTOSİKLETİ BEN KULLANMADIM"

Hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve ‘Mala zarar verme' suçlarından adli işlem başlatılan M.A.A.’nın ifadesinde "Olay günü benim motosikletim Çağlayan’da bir sokakta park halindeydi. Olay günü nerede olduğumu tam olarak hatırlamıyorum. Alkollü olduğum için evde veya otelde olabilirim. Bu olayı ben gerçekleştirmedim. Ben motorumu Yusuf isimli kişiye satacaktım, Benim arkadaşlarım olan Yusuf ve Eren S., ‘Bana motoru birkaç gün ver biz deneyelim’ dediler. Daha sonra kendilerinin kullandığı telefonlarına ulaşamadım. Kurşunlama olayını ben gerçekleştirmedim. Babam her ne kadar beni teşhis etmiş olsa da motoru kullanan ben değilim" dediği öğrenildi. M.A.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE 6 KEZ KURŞUNLANDI

Diğer yandan silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 6 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı, 14 yaşındaki 2 suça sürüklenen çocuğun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

AZMETTİRİCİ YURTDIŞINDA, MAĞDUR HEDEFTE

İncelemeler sonucunda, saldırıların arkasında Duygu G.’nin evli olduğu ve boşanmak istediği erkek Özkan G.'nin olduğu kesinleşti. Yurtdışında olan Özkan G.’nin, kiralık tetikçiler aracılığıyla kadını yıldırmak ve tehdit etmek için bu saldırıları organize ettiği ortaya çıktı.