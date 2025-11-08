Boşanmak istediği erkek tarafından cezaevinden tehdit ediliyor: ''Can güvenliğim yok''

İzmir’de yaşayan Fatma Alpaslan, boşanma aşamasında olduğu Şiyar Alpaslan tarafından defalarca ölümle tehdit edildiğini söyledi. Şiyar Alpaslan, geçtiğimiz aylarda Fatma Alpaslan’ı görüntülü arayarak, 7 ve 3 yaşındaki çocuklarını bıçakla tehdit etmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Şiyar Alpaslan hakkında “kasten yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından dava açıldı. Dosya, ağır ceza mahkemesine taşındı.

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre, Fatma Alpaslan’a tehditler cezaevinden de devam ediyor.

Fatma Alpaslan, “Olayın ilk başlarında kendi ailesinden bire bir tehdit almadım. Sürekli yabancı numaralardan aramalar aldım. ‘Şikayetlerini geri çekeceksin, bu görüntünün sahte olduğunu, iftira attığını söyleyeceksin’ şeklinde aramalar geldi” dedi

“Can güvenliğim yok, korunmak istiyorum” diyen Alpaslan, yetkililere seslenerek, kendisi ve çocuklarının hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

Davanın bir sonraki duruşması 16 Aralık’ta görülecek.