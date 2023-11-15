Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç, Türkiye'ye geliyor

Bosna- Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, yarın (16 Kasım Perşembe) Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna- Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, 16 Kasım'da ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile mevkidaşı arasında yapılacak görüşmelerde, Bosna-Hersek ile ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgemizdeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.