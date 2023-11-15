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Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç, Türkiye'ye geliyor

Ajans Haberleri
  • 15.11.2023 17:21
  • Giriş: 15.11.2023 17:21
  • Güncelleme: 15.11.2023 17:24
Kaynak: DHA
Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç, Türkiye'ye geliyor

Bosna- Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, yarın (16 Kasım Perşembe) Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna- Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, 16 Kasım'da ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile mevkidaşı arasında yapılacak görüşmelerde, Bosna-Hersek ile ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgemizdeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. 

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