Bosna Hersek, Edin Visca’ya diplomatik pasaport verdi

Trabzonspor forması giyen Edin Visca, Bosna Hersek’te spora ve ülke ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle diplomatik pasaport aldı.

Uzun yıllar Bosna Hersek Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan tecrübeli futbolcu, kendisine verilen diplomatik pasaportu sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, diplomatik pasaportun Visca’ya bugüne kadar elde ettiği sportif başarıların yanı sıra, ülkede sporun gelişimine sunduğu katkılar ve Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bağların güçlenmesine verdiği destek nedeniyle verildiği ifade edildi.

"BÜYÜK BİR ONUR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Edin Visca, karardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Ülkem Bosna Hersek makamları tarafından şahsıma diplomatik pasaport verilmesi benim için büyük bir onur. Bu kararın, hem sportif kariyerim hem de Bosna Hersek’te sporun gelişimine ve vatanım ile kardeş Türkiye arasındaki ilişkilere yaptığım katkılar nedeniyle alınmış olması ayrıca gurur verici.”

Öte yandan 35 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor’un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Yapılan kontrollerde Visca’nın sol fibula kemiğinde kırık ve çoklu bağ yaralanması tespit edildiği açıklanmıştı.