Bosna Hersek'te 458. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yapıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları'nın 458'incisi düzenlendi.

Osmanlı mirası tarihi Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Batı Balkan ülkelerinden katılan 38 sporcu, kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı.

Mostar'da 458 yıldır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Vedad Dedic birinci oldu. Aynı kategoride yarışan Evald Krnic ikinci, Dino Bajric ise üçüncü oldu.

"Dik atlayış" kategorisinde Emel Tiro birinci, Igor Kazic ikinci, Jasmis Kreso da üçüncülüğü elde etti.

Mostar Köprüsü'ndeki geleneksel atlama yarışmalarını binlerce kişi izledi.

- Mostar'daki 458 yıllık gelenek

Mostar Köprüsü'nde, 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülen yarışlara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden sporcular katılıyor.

Mostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu.

Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştü ancak Mostarlılar, yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen köprünün kalıntılarından geleneksel atlama şölenini sürdürmüştü.

Mostar Köprüsü, Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde de yer vermişti.