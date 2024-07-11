Bosna Hersek'te Erdoğan'ın mesajı yarıda kesildi, Özgür Özel tepki gösterdi

Bosna Hersek'teki "Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıl Dönümü Anma Töreni'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı yarıda kesildi. Törende bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruma tepki gösterdiklerini belirterek, "Tam Filistin'e sıra geldiğinde kesilince ve bizim cumhurbaşkanımız yarıda kesilince tepki gösterdik ama kötü bir niyet olmadığına ikna olmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'teki "Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne katıldı.

Törende Türkiye adına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Bosna Hersek'teki törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın törendeki mesajının yarıda kesildiğini ve buna tepki gösterdiklerini ifade etti.

"Çok sayıda ülke temsil edildiği için her ülkeden bir kişi konuşuyor. Tabii cumhurbaşkanı ve başbakanlar varsa onlar konuşuyor. Biz sayın Adalet Bakanı ile birlikte buradaydık" diyen Özel, "Sayın Erdoğan'ın bir video mesajı Türkiye adına her yıl olduğu gibi yayınlatıldı. Hep birlikte dinledik. Tam Filistin konusunda çağrı yaptığı sırada yayın kesildi ve bir sonraki konuşmacıya geçildi" ifadelerini kullandı.

"TEPKİMİZİ DİLE GETİRMELERİNİ SÖYLEDİM"

Özel, şöyle devam etti: "Biz belirli bir süre yetkililere ulaşmaya çalıştık. Sonra bizim güvenlik amirimizi çağırdığımda yetkililer gelmedi, bir yanda tören akıyordu. Tepkimizi dile getirmelerini, Türkiye'nin mesajının yarıda kesilmesinin doğru olmadığını, yeniden yayınlatılması gerektiğini sayın Erdoğan'ın mesajını söyledim. Çünkü hepimiz adına yayınlanan bir mesajdır."

"FİLİSTİN'E SIRA GELDİĞİNDE KESİLİNCE..."

Özel, son olarak şunları kaydetti:

"Bize tatmin edici bir şekilde şu bilgiyi verdiler; sadece 1 dakikası kalmıştı, sadece salonda kesildi bir kablo temassızlığı yüzünden. Yayına tamamı gitti, biz İletişim Başkanlığı'ndan yetkililerin bunu doğrulaması üzerine açıklamadan tatmin olduğumuzu söyledik. Tam Filistin'e sıra geldiğinde kesilince ve diğer ülkelerden cumhurbaşkanları konuşmuşken bizim cumhurbaşkanımız yarıda kesilince tepki gösterdik ama kötü bir niyet olmadığına ikna olmuş durumdayız."