Bosna Hersek'te halk yerel seçim için sandık başına gidecek

Bosna Hersek'te halk yerel idarecileri belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Bosna Hersek'te 6 Ekim'de yapılacak yerel seçimde, ülkedeki iki entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ile Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ve özel statüye sahip Brcko Bölgesi'nde 143 belediye başkanı ile 3 bin 200 meclis üyesi seçilecek.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunca (CIK) açıklanan verilere göre, kayıtlı 3,4 milyon seçmenin bulunduğu Bosna Hersek'teki yerel seçime 110 siyasi parti, 58 ittifak, 76 bağımsız aday ve 43 azınlık temsilcisi katılıyor.

SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE SEÇİM ERTELENDİ

CIK, şiddetli yağışlar sonucu selden etkilenen ve hasarların olduğu Jablanica, Konjic, Kiseljak ve Kresevo'da yerel seçimlerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Selden etkilenen Fojnica'daki üç seçim bölgesinde de seçimlerin yarın yapılamayacağını bildiren CIK, bu bölgelerde gerekli koşullar sağlandıktan sonra seçimlerin yapılacağını belirtti.

Bosna Hersekli seçmenler yarın yerel saatle 07.00-19.00'da oylarını kullanabilecek.