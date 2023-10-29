Bosna Hersek'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Yüzlerce Bosna Hersekli, ellerinde Filistin bayraklarıyla Zenica'daki Aliya İzetbegoviç Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Yeni bir soykırımı engellemeyen dünyaya hoş geldiniz", "Toplu çocuk mezarları üzerinde kutsal topraklar yapılamaz", "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Bosna Hersek Federasyonu'nun İçişleri Bakanı Ramo İsak, gösteride yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te 1993-1995'teki savaştan sağ olarak kurtulduğunu ve Filistin halkını anladığını söyledi.

Filistin halkının kötü şeyler yaşadığını ifade eden İsak, "Gazze halkını desteklemek için buradayım. Hepimiz ayağa kalkmalı, tüm dünyayı Gazze'de yaşananların derhal durdurulması ve Gazze halkının normal yaşamlarına devam edebilmesi için çaba göstermeye çağırmalıyız." diye konuştu.

Gösteride ayrıca Filistin halkı için nakdi yardım da toplandı.