Bosna Hersek'te maça çıkacak İsrail basketbol ekibi Hapoel IBI protesto edildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile maç yapacak İsrail temsilcisi Hapoel IBI protesto edildi.

Dubai Basketbol ve Hapoel IBI, Euroleague 9. hafta mücadelesinde Saraybosna'daki Zetra Olimpik Spor Salonu'nda yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi, Saraybosna Kantonu hükümet binası önünde toplanan protestocular, maçın iptal edilmesini istedi.

Maçın Saraybosna'da oynanmasına tepki gösteren protestocular, "Soykırımcı devletlere misafirperverlik yok", "Maçı iptal edin", "Saraybosna! senin ilkelerin ne?" yazılı pankartlar taşıdı.Eyleme katılanlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını da protesto etti.

İsrail, Gazze'de düzenlediği saldırılarda 894 sporcuyu öldürdü, 292 spor tesisini yıkıldı. Şu ana kadar sporu yöneten herhangi bir kurum tarafından İsrail Milli Takımı'na veya İsrail'i temsil eden takımlara yaptırım uygulanmadı.