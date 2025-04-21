Bosna Hersek'te yüzlerce TIR şoförü eylemde: Çekicilerle konvoy oluşturuldu

Bosna Hersek'te 543 TIR şoförü, bürokratik işlemlerin dijitalleştirilmesi ve sınırlarda bekleme sürelerinin azaltılması talebiyle çekicileriyle konvoy oluşturdu.

"Yeter artık" sloganıyla başkent Saraybosna'da eylem düzenleyen şoförler, çekicileriyle konvoy halinde Bosna Hersek Parlamentosu ile kamu kurumlarının önünden geçti.

Bosna Hersek Lojistik Birliği'nden Velibor Peulic, Parlamentoda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, verdikleri hizmetin karşılığını alamadıkları konusunda vatandaşları bilgilendirmek istediklerini söyledi.

YOL KAPATMA EYLEMLERİ DÜZENLENECEK

Sektörde 47 bin kişinin çalıştığı bilgisini paylaşan Peulic, temel sorunun TIR'ların transit geçişi için de geçerli Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kalma süresi olduğuna dikkati çekti.

Peulic, 25 Nisan'a kadar Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı'ndan toplantı talep ettiklerini, koşullarda iyileştirme yapılmaması halinde 28 Nisan'da yol kapatma eylemi düzenleyeceklerini duyurdu.

Saraybosna'da bir araya gelen TIR şoförleri, bölge ülkelerindeki gibi süreçlerin dijitalleştirilmesi ve sınırlarda 16 saate varan bekleme süresinin azaltılması için çözüm bulunmasını talep ediyor.