Bosna Hersek'teki huzurevinde çıkan yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi
4 Kasım akşamı Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki bir huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Tuzla Kantonu Savcılığından yapılan açıklamada, 4 Kasım akşamı kentteki huzurevinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 11'den 12'ye yükseldiği belirtildi.
Savcılığın olay yeri incelemesini tamamladığına işaret edilen açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun yakın zamanda bilgilendirileceği aktarıldı.
Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevinde 4 Kasım'da meydana gelen yangında 40'a yakın kişi de yaralanmıştı.