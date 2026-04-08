Bosna-Hersek top toplayıcı çocuğu Dünya Kupası'na götürecek
Dünya Kupası play-off finalinde Bosna Hersek, İtalya’yı penaltılarda eledi. Maçta İtalya kalecisi Donnarumma’nın penaltı notlarını 14 yaşındaki top toplayıcı Afan Cizmic’in aldığı ortaya çıktı. Genç isim, Bosna basını tarafından röportajla gündeme taşındı.
Geçtiğimiz hafta oynanan Dünya Kupası play-off karşılaşmasında Bosna Hersek, İtalya’yı penaltı atışları sonucunda eleyerek turnuvaya katılma hakkı kazandı.
DONNARUMMA’NIN PENALTI NOTLARI ORTADAN KAYBOLDU
SonDakika.com’un haberine göre, İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma’nın, rakip oyuncuların penaltı tercihlerini yazdığı kağıdı maç sırasında kalenin yanına bıraktığı öğrenildi.
Kritik anlar öncesi kullanılan bu notların kaybolması dikkat çekti.
Bosna basını, kağıdı alan ismin 14 yaşındaki top toplayıcı Afan Cizmic olduğunu duyurdu.
Genç isim, Donnarumma’nın kağıdı havlusunun yanına bıraktığını fark etti ve uygun anı bulunca kağıdı aldı.
Yaşanan olay sonrası Bosna televizyonu, Afan Cizmic ile röportaj yaptı.
Kanalın genç ismi Dünya Kupası’na götürmeyi planladığı belirtildi.