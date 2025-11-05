Bosna Hersek’te huzurevinde yangın: 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki bir huzurevinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.

Yetkililer, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.