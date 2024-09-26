Bosna-Hersek’te zorla alıkonulduğuna dair haberler çıkan Deniz Eliş’e ulaşıldı

Bosna-Hersek’te zorla alıkonulduğuna dair haberler çıkan Türkiye vatandaşı Deniz Eliş’e, Dışişleri Bakanlığı tarafından ulaşıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bosna-Hersek’te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş’e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır. Konuyla ilgili hukuki süreç Zagreb Büyükelçiliğimiz, Saraybosna Büyükelçiliğimiz ve Banja Luka Başkonsolosluğumuz tarafından takip edilmekte ve vatandaşımızın ailesi bilgilendirilmektedir” denildi.

Eliş yayınladığı video mesajda, “Dışişleri Bakanlığımıza, Zagreb Büyükelçiliğine teşekkürlerimi iletiyorum. Ailemi çok özledim. En yakın zamanda onlarla birlikte olacağım” dedi.

İTALYA'YA İLTİCA ETMEK AMACIYLA GAZİANTEP’TEN BOSNA-HERSEK’E GİTMİŞTİ

İtalya'ya iltica etmek amacıyla Gaziantep’ten Bosna-Hersek’e giden Eliş, kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılmıştı. Afgan olduğu iddia edilen grup tarafından alıkonulduğu belirtilen Eliş için, ailesinden önce bin avro, bu paranın gönderilmesinin ardından 10 bin avro daha fidye talep edilmişti. Eliş’in ailesine, Eliş’e ait olduğu iddia edilen birkaç ses kaydı gönderilmişti.

Eliş’in ailesinin bin avroyu gönderdiği banka hesabının ise bir Türkiye bankasına ait olduğu, hesabın sahibinin ise Hedayetullah Quazızada isimli bir yabancıya ait olduğu ortaya çıkmıştı.