Bostanlı Pazarı şirketlere bırakılmamalı

Karşıyaka’da uzun yıllardır çarşamba günleri kurulan Bostanlı Pazarı, ilçenin en büyük halk pazarlarından biri olarak biliniyor.

Belediye yönetiminin pazarı haftada iki güne çıkarma hazırlığı, esnafın tepkisine yol açtı. Yaklaşık 1000 esnafın bu karardan doğrudan etkileneceği belirtildi. Pazarcılar, yeni düzenleme kapsamında alanın bir şirkete devredileceğini, bu şirketin de cumartesi günü tezgâh açmak isteyenlerden yüksek bedeller talep ettiğini ifade etti. Esnaf, bu durumun “emeğin gaspı” anlamına geldiğini söyleyerek kararın geri çekilmesini ve pazar alanlarının kamusal niteliğinin korunmasını istedi.

Bir pazarcı, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı: “Yıllardır burada alınteri döküyoruz. Şimdi kalkmışlar, aynı alanı bir şirkete satıyorlar. Cumartesi günü tezgâh açmak istiyorsan 700-800 bin lira istiyorlar. Biz kendi tezgâhımızı parayla geri almak zorunda kalıyoruz.”

Başka bir esnaf ise bu uygulamanın dayanışma kültürünü yok edeceğini belirterek “Bostanlı Pazarı halkın yeridir. Burayı rant kapısına çevirmek hem bize hem halka ihanettir” dedi.

KAMUSAL ALAN KAMUDA KALMALI

Bir diğer pazarcı da şunları söyledi: “Burası kamusal bir alan. Belediye, halkın malını bir şirkete devrediyor. Bu açıkça haksızlıktır. Biz alın terimizle kazandığımız haklarımızı korumak istiyoruz. Zaten zor ayakta duruyoruz. Bu paraları ödeyemeyen pazar dışına atılacak. Bu da demek oluyor ki pazarlar halkın değil, sermayenin eline geçecek. Biz bu pazarın hafızasıyız, burayı ayakta tutan biziz. Pazar halkındır, halkın kalmalıdır.”

HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen ise şu ifadeleri kullandı: “Bu pazar yeri tamamen bizim paramızla yapıldı. Belediyenin kendi meclisinde bile bu konu doğru düzgün görüşülmeden, oldubittiye getirildi. Buna kesinlikle rıza göstermiyoruz. Sürekli ‘Bütçemiz yok, paramız yok’ deniyor. Ama o zaman soruyorum: Belediye bütçe bulamıyor diye yükü pazarcı mı çekecek? Yıllardır vergisini veren, tezgâh parasını ödeyen, halkın sofrasına ucuz ürün ulaştırmak için çalışan esnaf mı bedel ödeyecek? Biz bunu ne adaletle ne vicdanla bağdaştıramıyoruz. Pazarcılar olarak bu şehrin ekonomisine, sosyal hayatına katkı sağlıyoruz. Emeğimizin karşılığı saygıdır, haksız yük değil. Belediyenin sorumluluğunu pazarcının sırtına yüklemesi kabul edilemez. Biz hakkımız olanı istiyoruz, fazlasını değil.”

Öte yandan pazarcılar, 20 Ekim Pazartesi günü Karşıyaka Belediyesi önünde bir eylem gerçekleştirecek.