Bostanlı Pazarı’nda özelleştirme tepkisi

Mahir KANAAT

İzmir Karşıyaka’da çarşamba günleri kurulan ve İzmir’in en büyük pazarlarından biri olan Bostanlı Pazarı’nın işletmesinin özel bir şirkete devredilmesi tepkiye yol açtı. Pazarcı esnafı, artan bedeller ve pazarın iki güne çıkarılmak istenmesine karşı Karşıyaka Belediyesi önünde eylem yaptı.

Eylemde konuşan İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, pazarın özel bir şirkete devredilmesinin yasal olmadığını söyledi. Erişen, “Bu verilen pazar yasal değil. Meclis kararı yok, encümen kararı yok. Mülk onların değil. Bu yer bizim paramızla yapılan bir yer. Bu pazarcı ekmeğinden, çoluğundan, çocuğundan kıstı ve bu pazara parayı biz verdik. Onlar da biliyor, şimdiki belediye başkanı da biliyor, gidenler de çok iyi biliyor” dedi.

PAZARI BİZ YAPTIK

Pazar yerinin belediye bütçesiyle değil, esnafın katkısıyla yapıldığını vurgulayan Erişen, “Biz bu pazarı yaptık ama onlar tadilatını bile yapamıyorlar. Dün siz de gördünüz, trafo su içinde kaldı. Paramız yok diyorlar. Para yoksa ne yapalım? Bu pazarcı esnafı mı sizin bütçenizi düzeltecek” ifadelerini kullandı.

Erişen, Karşıyaka Belediye Başkanı'nın kendileriyle görüşmeye gelmediğini belirtti. Esnaf, belediyenin kararından geri adım atmasını istedi.