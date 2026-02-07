Giriş / Abone Ol
Boston Celtics seriye bağladı

NBA'de Boston Celtics'in galibiyet serisi beş maça çıktı. Yeşil-beyazlılar, Miami Heat'i 98-96 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Spor
  • 07.02.2026 10:54
  • Giriş: 07.02.2026 10:54
  • Güncelleme: 07.02.2026 10:57
Kaynak: AA
Depo Photos

NBA'de Miami Heat’i 98-96 mağlup eden Boston Celtics, üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı.

Celtics'in 22 sayılık farktan döndüğü maçta Jaylen Brown 29 sayı, 7 ribaunt, Payton Pritchard 24 sayı, Derrick White 21 sayı, 5 asistle oynadı.

Takas sonrası Celtics'te ilk maçına çıkan Nikola Vucevic, 11 sayı, 12 ribauntla double double yaptı.

Davion Mitchell'in bitime 2.7 saniye kala 3 sayılık atıştan yararlanamadığı Heat'te, Andrew Wiggins 26, Norman Powell 24 sayıyla skora katkı verdi.

KNICKS'İ PİSTONS DURDURDU

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, sahasında New York Knicks'i 118-80 mağlup ederek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Ev sahibi ekipte Daniss Jenkins 18, Tobias Harris ve Isaiah Stewart 15'er sayıyla galibiyette önemli rol aldı. Konuk takımda 3 oyuncunun çift hanelere ulaşırken Mikal Bridges 19, Jalen Brunson 12, Jordan Clarkson 11 sayı kaydetti.

