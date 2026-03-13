Boşu boşuna ev hapsinde kaldılar

İki hafta ev hapsinde kalan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim Sen) yöneticilerine yönelik savcılık soruşturması davaya dönüştürülmeden kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye bürokratlarının gözaltına alınmasıyla başlayıp bütün ülkeye yayılan 19 Mart eylemlerinde üniversite öğrencileri de boykot kararı aldı.

Eğitim Sen de "Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız!" açıklamasıyla üniversite öğrencilerinin boykot eylemlerine destek vererek 25 Mart 2025’te bir günlük iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

‘SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK’ DEDİLER

Ancak bu açıklama nedeniyle Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) hakkında “Suç işlemeye alanen tahrik etme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Eğitim Sen Başkanı ve MYK üyelerine iki hafta ev hapsi cezası ve sonrası için de adli kontrol kararı verildi.

‘YARGILANMASI GEREKEN İKTİDAR’

Yargılama sırasında adliye önünde açıklama yapan Eğitim Sen Başkanı Kemal Irmak, “Köklü bir sendikayız, neyi ne için yaptığımızı da biliyoruz. Ve bu aldığınız karar, bir kez daha altını çiziyoruz, bu oluşturulan kaotik ortam ki bunun sorumlusu biz değiliz. Bugün yargılanması gereken birileri varsa bu ülkenin çocuklarını geleceksizliğe sürükleyen birileri varsa bu iktidardır" dedi.

SORUŞTURMA KAPATILDI

Soruşturma açılmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ve yedi sendika yöneticisine yönelik soruşturmanın akıbeti belli oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen Başkanı Kemal Irmak ile MYK üyeleri Evrim Gülez, İzzet İldeş, Özlem Tolu, Ramazan Gürbüz, Simge Yardım Dağ ve Zülküf Güneş için “Kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar karar vererek dava açmadı.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU

Bu kararın gerekçesi ise şu ifadelerle açıklandı:

“Siyasi süjelerin ya da sivil toplum örgütlerinin veya sendikaların, halkın sorunlarını vurgulamak, hükümet ve yöneticilerin ya da diğer siyasi ve sosyal grupların hatalı ve eksik yönlerine ilişkin eleştiri yapmak, görüş ve düşüncelerini açıklamak doğal bir haktır.

Şüphelilerin eylemi değerlendirildiğinde; sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın kesin olarak şiddet ya da tehdit çağrısı niteliğinde olmadığı, şiddete başvuruyu tahrik ettiği kesin olarak kabul edilemeyecek nitelikte olması ve temel hak ve özgürlüklerin, kısıtlayıcı değil özgürlükçü yorumlanması gerekliliği karşısında düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir fiil olduğu, paylaşımla kışkırtma, harekete geçirme, sevk etme, akılda olan veya olmayan bir hususun fiiliyata dökülmesi için uyarma gibi bir durumun da söz konusu olmadığı, bu şekilde şüphelilerin üzerlerine atılı suç açısından kastının bulunmadığı ve suçun yasal unsurları oluşmadığından…”