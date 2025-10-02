Botan Çayı’nda toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı
Siirt'te Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü Havzası’nda bulunan Botan Çayı’nda son bir haftada çok sayıda balık ölümü yaşandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, balıkların ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Botan Çayı’nda son bir haftada görülen toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Vadisi Milli Parkı sınırlarında, Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü Havzası’nda yer alan Botan Çayı’nda son bir haftada çok sayıda balık öldü.
Çevreye koku yayılırken, ihbarlar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı.