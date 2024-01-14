BOTAŞ: 77 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 82
Kaynak: AA
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 82-77 yendi.
BOTAŞ: Weaver 24, Mack 12, Manolya Kurtulmuş 8, Allen 17, Reimer 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Nihal Güngör Yıldırım, Saliha Mandıracı, Ceren Taylan 2
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 16, Hines-Allen 20, Meltem Yıldızhan 7, Hartley 9, Vanloo 22, Büşra Akbaş 5, İnci Güçlü 3, Sude Yılmaz
1. Periyot: 15-21
Devre: 28-42
3. Periyot: 54-59
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