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BOTAŞ: 77 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 82

Ajans Haberleri
  • 14.01.2024 17:26
  • Giriş: 14.01.2024 17:26
  • Güncelleme: 14.01.2024 17:28
Kaynak: AA
BOTAŞ: 77 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 82

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 82-77 yendi.

BOTAŞ: Weaver 24, Mack 12, Manolya Kurtulmuş 8, Allen 17, Reimer 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Nihal Güngör Yıldırım, Saliha Mandıracı, Ceren Taylan 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 16, Hines-Allen 20, Meltem Yıldızhan 7, Hartley 9, Vanloo 22, Büşra Akbaş 5, İnci Güçlü 3, Sude Yılmaz

1. Periyot: 15-21

Devre: 28-42

3. Periyot: 54-59

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