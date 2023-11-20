BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı'nda Barış Akgün dönemi sona erdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, başantrenör Barış Akgün ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Barış Akgün ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Antrenörümüz ile başarılı geçirilen iki sezonu geride bıraktık. Bu süre zarfında BOTAŞ Spor ailesine katkılarından ötürü sayın antrenörümüze teşekkür ederiz." denildi.

Ligde bu sezon oynadığı 10 maçta 3 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan BOTAŞ, 12. sırada bulunuyor.