BOTAŞ Personel Alımı 2025 | BOTAŞ personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2025 yılı personel alım ilanını yayımladı. Türkiye genelinde farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere toplam 223 personel alımı yapılacak. Peki BOTAŞ personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler ve kadro dağılımı nasıl? İşte, 2025 BOTAŞ iş ilanı hakkında merak edilen tüm detaylar...

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2025

BOTAŞ personel alımı başvuruları 10 Kasım 2025 - 14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Adayların başvuru sürecinde, ilgili ilanda belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

olmak, İlana konu pozisyonlar için belirtilen önlisans veya lisans mezunu olmak,

mezunu olmak, İŞKUR'da yayımlanan işgücü talebinde yer alan mezuniyet şartlarını karşılamak,

karşılamak, Başvurulan il ve pozisyonda belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak,

almış olmak, Saha ve şantiye ortamında, gerektiğinde vardiyalı sistemde çalışabilecek durumda olmak,

çalışabilecek durumda olmak, YDS (İngilizce) sınavından son 5 yıl içinde en az “ C ” seviyesinde puan almak (bazı mühendislik ve uzman yardımcısı kadroları için),

” seviyesinde puan almak (bazı mühendislik ve uzman yardımcısı kadroları için), İşe başlayan personellerin 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacağı belirtilmiştir.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

BOTAŞ, Türkiye genelinde 223 kişilik personel alımı yapacak. Alımlar; mühendis, teknisyen, uzman yardımcısı ve büro görevlisi kadrolarında gerçekleştirilecek. Aşağıda bazı illere göre örnek kadro dağılımları yer almaktadır:

İl Pozisyon Mezuniyet Bölüm Kadro Sayısı Ankara Mühendis Lisans Jeoloji, Endüstri, Bilgisayar, Kimya, Orman, Ziraat 14 İstanbul (Silivri) Teknisyen Önlisans Makine, Mekatronik, Elektrik 14 Adana Mühendis Lisans Makine, Çevre, Kimya 5 Tekirdağ (Marmaraereğlisi) Mühendis Lisans İnşaat, Makine 3 Kayseri Teknisyen Önlisans Harita ve Kadastro 1 Kilis Teknisyen Önlisans Elektronik, Haberleşme 1 İzmir Teknisyen Önlisans Makine, Elektrik Enerjisi Üretimi 2 Bursa Teknisyen Önlisans Makine, Elektronik Teknolojisi 5 Ağrı (Doğubayazıt) Teknisyen Önlisans Makine, Mekatronik 3 Aksaray (Sultanhani) Uzman Yardımcısı / Teknisyen Lisans / Önlisans Matematik, Makine 11

Tüm kadro detayları ve şehir bazlı listeye www.botas.gov.tr adresinden veya İŞKUR üzerinden ulaşılabilir.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI SÜRECİ

İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların ardından, uygun adaylar için nihai liste oluşturulacak. Bu listede yer alan adaylar, BOTAŞ tarafından yapılacak mülakata davet edilecek. Mülakatta 70 puan altı alan adaylar başarısız sayılacak. Başarılı adayların isimleri ve sonuçlar resmi internet sitesinde yayımlanacak.

BOTAŞ personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Başvurular 10 Kasım 2025 - 14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

BOTAŞ personel alımı başvurusu nereden yapılacak?

Tüm başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak yapılacaktır.

Başvuru için KPSS şartı var mı?

Evet, adayların ilanda belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almaları gerekmektedir.

BOTAŞ hangi pozisyonlara personel alıyor?

BOTAŞ, 2025 yılı kapsamında mühendis, teknisyen, uzman yardımcısı ve büro görevlisi pozisyonlarına toplam 223 kişi alacak.

BOTAŞ iş başvurusu için yaş sınırı nedir?

İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış adaylar başvuru yapabilecektir.

Mülakatta başarısız sayılma kriteri nedir?

Mülakat sonucunda 70 puan altı alan adaylar “başarısız” olarak değerlendirilecektir.