BOTAŞ ve Shell arasında 10 yıllık LNG anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Shell arasındaki uzun vadeli LNG anlaşması kapsamında 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük 40 LNG kargosunun Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

Bayraktar, BOTAŞ ile Shell arasında LNG anlaşması imzalanması programı çerçevesinde Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Söz konusu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Bayraktar, Azerbaycan ve Cezayir ile boru gazı ve LNG tedarik anlaşmalarının yenilendiğini ve Türkiye'nin halihazırda 34 ülkeyle doğalgaz ticareti yaptığını belirtti.

Doğalgaz tedarik portföyünün çeşitlendirilmesi doğrultusunda BOTAŞ ile Shell arasında uzun dönemli bir LNG anlaşması imzalanacağını bildiren Bayraktar, "Bu kapsamda 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 LNG kargosu teslimatı ülkemize gerçekleştirilecek" ifadesini kullandı.