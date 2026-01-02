BOTAŞ zararda: Yöneticilere mevzuata aykırı ilave ödeme

Sayıştay'ın Meclis'e sunduğu BOTAŞ Denetim Raporu'na göre, 2024 yılını 44,9 milyar TL zararla kapatan BOTAŞ’ta müdür ve üzeri unvanlardaki kapsam dışı personele, unvanın çıplak ücretine ve tutulan puantaja göre değişiklik gösteren tutarlarda nöbet ücreti ödendiği tespit edildi. Ancak ödenen bu ücretin Cumhurbaşkanı Kararı’na göre belirlenen limit hesaplamalarına dahil edilmediği ortaya çıktı. Raporda toplu iş sözleşmesine dahil olmayan personele "mevzuatta yer almadığı halde" ilave ödeme yapıldığı belirtilirken, bütçeden mevzuata aykırı olarak çıkan bu ödemenin ilgililerden tahsil edilmesini önerdiği bildirildi.

MEVZUATA AYKIRI ÖDEMELER TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sayıştay Meclis’e sunduğu BOTAŞ Denetim Raporu’nda, “Cumhurbaşkanı Kararı’nda sarih bir şekilde hangi ödemelerin limit hesaplamalarına dahil edilmesi gerektiği ifade edildiği halde nöbet ücretinin limit hesaplamalarına dahil edilmeksizin personele limitin üzerinde ücret ödenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir” uyarısında bulundu.

Sayıştay, “Fiilen fazla mesai mevzu bahis olmadığından; müdür ve üzeri unvanlarda bulunan kapsam dışı personele ödenen nöbet ücretinin, fazla mesai ücreti gibi değerlendirilmesi mümkün görünmemektedir” dedi.

İLAVE ÖDEMELER İLGİLİLERDEN TAHSİL EDİN

Raporda toplu iş sözleşmelerine tabi olmayan personelini niteleyen kapsam dışı personele mevzuatta yer almadığı halde “ilave ödeme” maaş kalemi adı altında ödeme yapıldığı, ayrıca bu ödemenin kapsam dışı personel için altı ayda bir Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden belirlenen brüt ücret taban/tavan limitinin dışında tutulduğu da tespit edildiği belirtilirken, söz konusu bu ödemelerin ilgililerden tahsil edilmesini önerildi.

ÇOCUK YARDIMI

Sayıştay, BOTAŞ’ta istihdam edilen 457 personele herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın çocuk bakım yardımı yapıldığını da belirledi.

Sayıştay’ın raporuna göre, BOTAŞ 2024 yılını 44 milyar 960 milyon 594 bin 448,20 TL dönem net zararı ile kapattı.