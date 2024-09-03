Botsvana'da genel seçimler 30 Ekim'de yapılacak

Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, devlet televizyonu BTV'den yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, genel seçimlerin 30 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Masisi, sandığa katılım oranının yüksek olması için 30-31 Ekim'in resmi tatil olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı adaylığı için son başvuru tarihinin 28 Eylül olduğunu kaydeden Masisi, milletvekilliği ve yerel meclis üyeliği için son başvuru tarihinin ise 4 Ekim olarak belirlendiğini söyledi.

Masisi, seçim sürecine girilmesiyle birlikte Ulusal Meclisin 5 Eylül'de feshedileceğini duyurdu.

- BDP 1966'dan beri tek başına iktidar

Elmas zengini Botsvana'da genel seçimler her 5 yılda bir düzenleniyor.

Botsvana'nın 65 sandalyeli Ulusal Meclisinde çoğunluğu sağlayan partinin adayı devlet başkanı seçiliyor.

Botsvana Demokratik Partisi (BDP), ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1966 yılından beri tek başına iktidar partisi olma özelliğini sürdürüyor.

BDP, 2019'da yapılan bir önceki genel seçimde yüzde 52'nin üzerinde oy almıştı.

Partiden yapılan açıklamada, devlet başkanı adayının bir kez daha Masisi olacağı duyuruldu.

Yaklaşan genel seçimde 63 yaşındaki Masisi'nin en önemli rakipleri arasında, bir önceki seçimde yüzde 36'ya yakın oy alan Demokratik Değişim Şemsiyesi'nin (UDC) adayı Duma Boko (52) ile Botsvana Kongre Partisi (BCP) adayı Dumelang Saleshando (54) öne çıkıyor.