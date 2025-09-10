Boya fabrikasındaki kimyasal yüklü tankerde sızıntı
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde bir boya fabrikasının sahasında park halindeki tankerden kimyasal madde sızdığı tespit edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle sızıntının yayılması engellendi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir boya fabrikasının sahasında park halindeki tankerden sızan kimyasal madde, ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin müdahalesiyle kimyasal maddenin yayılması engellendi.
Olay, dün gece saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Liman Caddesi’ndeki bir boya fabrikasının sahasında meydana geldi.
Park halinde bulunan tankerdeki Toliendi-İzosiyanat isimli köpük yapımında kullanılan kimyasal madde sızdı.
Koku ve yüklesen dumanı fark eden fabrika çalışanları tankerden uzaklaştı.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Özel kıyafetli ekiplerin, müdahalesiyle kimyasal maddenin yayılımı engellenerek tedbir alındı.
Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.