Boyabat kalesi geceleyin sis altında görüntülendi
Sinop’un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, tarihi Boyabat Kalesi ve ilçe merkezinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. İlçe merkezinin sis altındaki görüntüleri dronla kaydedildi.
Kaynak: ANKA
Haber: Mustafa USTA
Boyabat’ta gece saatlerinde başlayan sis sürücülere zor anlar yaşatsa da aynı zamanda kentin bazı noktalarında görsel şölen oluşturdu.
İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Gökırmak Vadisi havzasında, 135 metre yükseklikteki sarp kayalık üzerine kurulu tarihi Boyabat Kalesi'nin sis altındayken dronla kaydedilen görüntüleri, izleyenleri büyüledi.