Boykot çağrılarına "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geleneksel ve sosyal medyadaki boykot çağrılarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı."