Boykot çağrısı nedeniyle hedef gösterilen Pusat'a Mevlana'nın senaristinden destek

Boykot paylaşımı yapmasının ardından Aktrollerin hedef gösterdiği TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'a, TRT'nin Tabii platformunun en çok izlenen dizilerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rûmi'nin senaristinden destek geldi.

Senarist Ali Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıkların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım" dedi.

NE OLMUŞTU?

TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, 2 Nisan boykotuna katılım çağrısı içeren bir postu paylaşmıştı. Bunun üzerine bazı Aktrol isimler Pusat'ı hedef gösteren paylaşımlarla TRT'den ayrılması, kovulması çağrısı yaptı.