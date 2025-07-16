‘Boykot çağrısı’ soruşturması tamamlandı: 21 kişi hakkında hapis talebi!

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da arasında bulunduğu 21 kişinin sosyal medyadan ‘boykot’ çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, 21 kişinin ayrı ayrı 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yüzlerce gencin tutuklanması üzerine boykot başlatılmıştı.

Boykot 2 Nisan'da ise halkın tüketimden gelen gücünü göstermek ve tüm piyasaya mesaj vermek amacıyla, bir günlüğüne genel bir eyleme dönüşmüştü.

Milyonlarca yurttaşın yanı sıra çok sayıda ünlü isim de boykot çağrılarına destek vermişti.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, 21 kişinin ayrı ayrı 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 21 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan’ın ‘kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme’ ve ‘basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.