Boykot dalgası büyüyor: Dünyaca ünlü isimlere konser iptali için çağrı yapıldı

Türkiye’de İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla CHP’nin ilan ettiği ve toplumda büyük karşılık bulan boykot çağrısı, konser organizasyonlarına da sirayet etti.

Yandaş organizasyon şirketlerinin düzenlediği konserleri boykot etme çağrısı yapan yurttaşlar, grup üyelerine toplu halde paylaşım yaparak anlaştıkları organizasyon şirketlerini değiştirmelerini veya konserleri iptal etmelerini istedi.

Yandaş Zafer Şahin’in Espressolab paylaşımını alıntılayarak “Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır, vatan hainliğidir” yazan Abdulkadir Özkan’ın şirketi DBL Entertainment’ın düzenlediği konserlere karşı boykot çağrısı büyüdü.

ANE BRUN: "ADIM ATACAĞIM, ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIM"

Türkiye'de konser vermeyi planlayan müzisyen Ane Brun, "Demokratik haklarını savunmak isteyen 301 üniversite öğrencisi şu anda hapiste. İstanbul DBL'deki konserinizin organizatörü bu hak ihlalini destekliyor. Boykot ediyoruz, yanımızda olun!" paylaşımlarına, "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" şeklinde yanıt verdi.

TREVOR NOAH'IN GÖSTERİSİ İPTAL EDİLDİ

Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah'ın ise 23 Nisan'daki İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edildi. Gösterinin iptal edildiğinin duyurulduğu bilet satış sitesinde iptal gerekçesine yer verilmedi. Trevor Noah'ın yapacağı gösterinin afişi DBL Entertainment'ın internet sitesinden kaldırıldı.

En büyük boykot çağrısı ise Muse’un vereceği ve yine DBL Entertainment'ın organize ettiği konser için yapıldı.

MUSE'A ÇAĞRI

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse'un 11 Haziran’da İstanbul'da yapılacak konseri ile 7 Ekim’de Robbie Williams konseri de Özkan'ın sahibi olduğu DBL Entertainment tarafından organize ediliyor.

Bu kapsamda Muse’un resmî hesabından yapılan ve 11 Haziran’da Yenikapı’da yapılması planlanan konserin biletlerinin 3 Nisan’da satışa çıkacağına yönelik paylaşımın altına yüzlerce mesaj yağdı.

Berna Laçin, Kalben, Zeki Kayhan Coşkun, İrfan Değirmenci gibi isimler de Muse’a duydukları hayranlığı paylaşımın altında dile getirirken organizasyon şirketi dolayısıyla konserin iptal edilmesini istediler.

FESTİVAL PARK YENİKAPI 🔥



Istanbul, Turkey

11th June 2025



Tickets go on sale Thursday, April 3rd at 12:00pm: https://t.co/smCLiaACbp pic.twitter.com/ZC0iieB0bB — muse (@muse) March 31, 2025

Sanatçı Kalben de Muse’un hesabını etiketleyerek “İstanbul'daki konserinize asla katılamayacağız, çünkü organizatör, demokrasi yanlısı hareketin boykot listesinde yer alıyor. Lütfen haberleri inceleyin ve destek ile dayanışma yönünde bir adım atın” diye yazdı.

Robbie Williams’a atılan mesajlarda da organizasyon şirketinin anayasal haklarını kullanan genç insanların tutuklanmasını desteklediği belirtildi ve konserin iptal edilmesi yönünde çağrı yapıldı.

ŞİRKET SAHİBİNDEN GERİ ADIM

Gösteri iptali ve sanatçılardan gelen açıklamaların ardından DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özkan, protestoları değil ‘provokatörleri’ hedef aldığını iddia ettiği paylaşımının ‘farklı şekilde yansıtıldığını’ öne sürdü. Özkan'ın 'Zorunlu Açıklama' başlığıyla paylaştığı açıklama şöyle:

"Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde “boykot” protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim. Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır. Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim. Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim."

Öte yandan Özkan’ın, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na yönelik sözleri de tepki toplamıştı.