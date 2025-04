Boykot dalgası büyüyor: Dünyaca ünlü isimlere konser iptali için çağrı yapıldı

Türkiye’de İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla CHP’nin ilan ettiği ve toplumda büyük karşılık bulan boykot çağrısı, konser organizasyonlarına da sirayet etti.

Yandaş organizasyon şirketlerinin düzenlediği konserleri boykot etme çağrısı yapan yurttaşlar, grup üyelerine toplu halde paylaşım yaparak anlaştıkları organizasyon şirketlerini değiştirmelerini veya konserleri iptal etmelerini istedi.

Yandaş Zafer Şahin’in Espressolab paylaşımını alıntılayarak “Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır, vatan hainliğidir” yazan Abdulkadir Özkan’ın şirketi DBL Entertainment’ın düzenlediği konserlere karşı boykot çağrısı büyüdü.

Türkiye'de konser vermeyi planlayan müzisyen Ane Brun, "Demokratik haklarını savunmak isteyen 301 üniversite öğrencisi şu anda hapiste. İstanbul DBL'deki konserinizin organizatörü bu hak ihlalini destekliyor. Boykot ediyoruz, yanımızda olun!" paylaşımlarına, "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah'ın ise 23 Nisan'daki İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edildi. Gösterinin iptal edildiğinin duyurulduğu bilet satış sitesinde iptal gerekçesine yer verilmedi. Trevor Noah'ın yapacağı gösterinin afişi DBL Entertainment'ın internet sitesinden kaldırıldı.

En büyük boykot çağrısı ise Muse’un vereceği ve yine DBL Entertainment'ın organize ettiği konser için yapıldı.

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse'un 11 Haziran’da İstanbul'da yapılacak konseri ile 7 Ekim’de Robbie Williams konseri de Özkan'ın sahibi olduğu DBL Entertainment tarafından organize ediliyor.

Bu kapsamda Muse’un resmî hesabından yapılan ve 11 Haziran’da Yenikapı’da yapılması planlanan konserin biletlerinin 3 Nisan’da satışa çıkacağına yönelik paylaşımın altına yüzlerce mesaj yağdı.

Berna Laçin, Kalben, Zeki Kayhan Coşkun, İrfan Değirmenci gibi isimler de Muse’a duydukları hayranlığı paylaşımın altında dile getirirken organizasyon şirketi dolayısıyla konserin iptal edilmesini istediler.

FESTİVAL PARK YENİKAPI 🔥



Istanbul, Turkey

11th June 2025



Tickets go on sale Thursday, April 3rd at 12:00pm: https://t.co/smCLiaACbp pic.twitter.com/ZC0iieB0bB