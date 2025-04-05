Boykot değil, cep delen alışveriş

Türkiye, muhalefetin çağrısıyla 2 Nisan’da tüketim boykotuna gitti. TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB bürokratlarına yönelik hukuksuzluklara tepki olarak başlatılan boykot uygulaması, iktidar ve çevresinde büyük rahatsızlık yarattı. Saray kabinesi, boykota karşı market market gezerek alışveriş yaptı.

2 Nisan’da markete giden AKP’liler arasında, AKP Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da yer aldı. AKP’li Sarıeroğlu’nun alışveriş arabasındaki ürünlerin 12 ay içinde yaşadığı fiyat değişimi, Türkiye'deki ekonomik krize ayna tuttu.

Sarıeroğlu’nun sosyal medyadan da paylaştığı alışveriş arabası fotoğrafında 10 kalem ürün olduğu görüldü. Üründen bazıları, “15’li yumurta, soda, yoğurt, çikolata ve yumuşatıcı” olarak sıralandı. Sepette yer alan ÇAYKUR bardak poşet çay, 300 TL’ye yakın fiyatıyla en pahalı ürün oldu. AKP milletvekilinin aldığı 10 kalem ürünün toplamı, “Ucuzluk marketi” olarak nitelendirilen bir marketin fiyatlarına göre, bin 407 TL olarak hesaplandı.

YÜZDE 55’LİK ARTIŞ

Boykota karşı alışverişe çıkan Sarıeroğlu’nun ürünleri üzerinden Nisan 2025 itibarıyla yapılan bin 407 TL’lik harcama, Nisan 2024 itibarıyla 970 TL olarak hesaplandı. Hesaba göre, AKP’li Sarıeroğlu’nun Nisan 2025’te yaptığı alışveriş için ödediği parada, bir yılda yüzde 55’lik artış kaydedildi.

Alışveriş arabasında yer alan bazı ürünlerin fiyatlarında şu değişim yaşandı:

• Sıvı deterjan: Nisan 2024: 168 TL – Nisan 2025: 215 TL

• Yumurta (15'li): Nisan 2024: 47 TL – Nisan 2025: 105 TL

• Süzme peynir (450 gram): Nisan 2024: 80 TL – Nisan 2025: 110 TL

• Gofret (250 gram): Nisan 2024: 150 TL – Nisan 2024: 250 TL

• Sütlü çikolata (350 gram): Nisan 2024: 100 TL – Nisan 2025: 200 TL