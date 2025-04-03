Boykot demokratik hakkımız

Haber Merkezi

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için gençler tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan boykota İstanbul’da da vatandaşlar destek oldu.

Çok sayıda alışveriş merkezi, lokanta geçen haftalara göre boş kalırken Beşiktaş’ta ANKA’ya konuşan bir yurttaş "Biz dün alışverişimizi yaptık, bugün boykot ediyoruz. Protesto bizim doğal hakkımızdır. Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Bizi engellemeye hiçbir güç yetmez. Onların yaptıkları hukuksuzdur. İnsanları korkutmak istiyorlar. Korkmuyoruz. Bizim cebimiz, istediğimiz zaman alırız, istediğimiz zaman almayız. Onlar karışamaz bize. Getirip para versin, akıl vermesinler. Boykot demokratik bir haktır. Erdoğan da daha önce çağrı yapmıştı" dedi.