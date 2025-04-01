Boykot edilen DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan: Projelerin tamamından çekiliyoruz

CHP’nin ilan ettiği ve toplumda büyük karşılık bulan boykot çağrısı etkisini konser organizasyonlarında da hissettirmeye başladı. En büyük hedef ise Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DBL Entertainment’ın konserleri oldu.

Şirketin organize ettiği Ane Brun konseri ve Trevor Noah gösterisi iptal edilirken Robbie Williams ve Muse de boykota destek vererek konserlerini iptal etmeleri konusunda mesaj yağmuruna tutuldu.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan şirket sahibi Abdülkadir Özkan, bütün projelerden çekildiklerini açıkladı.

"KİŞİSEL TARTIŞMALARIN GÖGESİNDE KALMASIN"

Projelerden çekilme nedenini 'bu başarıların, kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediğimden ve bu süreçte yaşananların, değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına' sözleriyle açıklayan Özkan, "Türkiye’nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere" dedi.

"BOYKOTU DEĞİL ŞİDDET EYLEMİNİ ELEŞTİRDİM"

Öte yandan Espressolab hakkında tepki çeken ve boykotun önünü açan paylaşımına da değinen Özkan, 'boykota değil şiddete' karşı olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

Yakın zamanda kişisel sosyal medya hesabımda yaptığım bir paylaşımın, bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesi ve kamuoyunda yarattığı hassasiyeti üzülerek takip ediyorum. Paylaşımımda, belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini eleştirirken, demokratik protesto hakkını kullanan gençlerin hedef alındığı gibi bir algı oluşması beni derinden rahatsız etmiştir. Türkiye’nin temel değerlerinden biri olan ifade ve protesto özgürlüğünün, şiddetten arındırılmış şekilde kullanılması gerektiğine inanan bir insanım. Toplumsal enerjinin yapıcı ve dönüştürücü gücüne her zaman inandım, inanmaya da devam ediyorum. Ancak şiddet içeren eylemlerin, bu özgürlük alanlarına zarar verdiğini ve kamu vicdanında da karşılık bulmadığını düşünüyorum."

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR



Yakın zamanda kişisel sosyal medya hesabımda yaptığım bir paylaşımın, bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesi ve kamuoyunda yarattığı hassasiyeti üzülerek takip ediyorum. Paylaşımımda, belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini… — Abdülkadir Özkan (@akadir137) April 1, 2025

DBL ENTERTAİNMENT NEDEN BOYKOT EDİLDİ?

Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın sosyal medya paylaşımları büyük tepkiye ve boykota yol açmıştı.

Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab markasına yönelik boykot çağrısına katılan gençlere tepki göstermişti.

Özkan, yandaş Zafer Şahin’in Espressolab paylaşımını alıntılayarak “Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır, vatan hainliğidir” yazmıştı.

Özkan, Silivri Cezaevi'nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babasını da paylaşımlarında hedef göstermişti.

NOAH VE BRUN GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLDİ

Bunun üzerine ilk olarak Trevor Noah'ın gösterisi, ardından da Ane Brun'un konseri iptal edildi. Muse ve Robbie Williams konserleri için de yurttaşlar boykot çağrısını dile getirirken konserleri iptal etmeleri yönünde sanatçılara mesajlar gönderildi.