Boykot edilen DBL Entertainment'ın sahibinden "algı operasyonu" açıklaması

Protestoculara "vatan haini" dediği gerekçesiyle hakkında boykot çağrıları yapılan DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, sosyal medyadan açıklama yaparak "Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır" dedi.

Dünyaca ünlü müzisyenlerin Türkiye organizatörü Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın "Zorunlu Açıklama" başlığıyla yayımladığı açıklama şöyle:

"Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde “boykot” protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim. Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır. Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim. Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim."

NE OLMUŞTU?

Abdülkadir Özkan’ın Ekrem İmamoğlu protestoları ve boykot kampanyasına yönelik sözlerinin ardından, söz konusu organizasyon şirketi DBL Entertainment'a ait konserlere yönelik boykot çağrıları yükseldi.

Müzik grubu Muse'un şirket tarafından organize edilen İstanbul konseri boykot çağrılarının gündemi oldu. Türkiye'de konser verecek olan müzisyen Ane Brun da, "Demokratik haklarını savunmak isteyen 301 üniversite öğrencisi şu anda hapiste. İstanbul DBL'deki konserinizin organizatörü bu hak ihlalini destekliyor. Boykot ediyoruz, yanımızda olun!" paylaşımlarına, "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" yanıtını verdi. Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah'ın ise 23 Nisan'daki İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edildi. Gösterinin iptal edildiğinin duyurulduğu bilet satış sitesinde iptal gerekçesine yer verilmedi. Trevor Noah'ın yapacağı gösterinin afişi DBL Entertainment'ın internet sitesinden kaldırıldı.