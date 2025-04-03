Boykot edilen DBL Entertainment sahibi: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı

CHP’nin ilan ettiği ve toplumda büyük karşılık bulan boykot çağrısı etkisini konser organizasyonlarında da hissettirmeye başladı. En büyük hedef ise Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DBL Entertainment’ın konserleri oldu.

Şirketin organize ettiği Ane Brun konseri ile Trevor Noah gösterisi iptal edildi, Muse konseri ise ertelendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şirket sahibi Abdülkadir Özkan, bütün projelerden çekildiklerini açıkladı.

Abdülkadir Özkan, Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada, "Bana haksızlık yapılıyor, üç gündür linç yiyorum, bin pişmanım. Ben aslında çoğu kere muhalif görüşlerim nedeniyle iktidar medyasından, Akit’ten linç edilmiş biriyim" dedi.

"Barışlar gözaltına alındığında ‘Olur mu böyle onlar gazeteci, niye gece yarısı gözaltına alıyorsunuz’ diye tweet atmış biriyim" ifadesini kullanan Özkan, şunları söyledi: "Ama bu linç bana haksızlık yapılıyor, ben vergisini veren bir mükellefim. Bu gençler ulaşıp ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum.”

ABDÜLKADİR ÖZKAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın sosyal medya paylaşımları büyük tepkiye yol açarken, dünyaca ünlü sanatçıların konser organizasyonları boykotun hedefi haline gelmişti.

Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab markasına yönelik boykot çağrısına katılan gençlere tepki göstermişti.

Özkan, yandaş Zafer Şahin’in Espressolab paylaşımını alıntılayarak “Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır, vatan hainliğidir” yazmıştı.