Boykot etkili oldu: EspressoLab'in cirosunda büyük düşüş

CHP'nin açıkladığı boykot listesinde yer alan kahve zinciri Espressolab, iki aylık bölümde cirosunun yüzde 22 azaldığını açıkladı.

EspressoLab'in sahibi Esat Kocadağ, Patronlar Dünyası'na açıklamalarda bulundu. Kendilerine yönelik başlatılan boykotun etkili olduğunu belirten Kocadağ, cirolarının iki ayda yüzde 22 oranında düştüğünü açıkladı.

Kocadağ, boykot ile cirolarının düşmesinin ardından rakip firmalardan birinde yaşananları ise şöyle anlattı: "Yabancı bir kahve markası boykot ile cirolarımızın düştüğü gün çalışanlarını toplayarak, "Bugün Espressolab'ı geçtik" diye alkışlatıyor. Türk kahve firması üniversitelerden çıksın ama yabancı firmalar kalsın öyle mi? Bunun mantığını, hangi siyasetle açıklarsınız. Cidden anlamıyorum."

Kocadağ, AKP'li olmadığını siyaset ile ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e görüşmek istediklerini ancak ulaşamadıklarını söyledi.

AKP'Lİ İSİMLER DESTEK OLMUŞTU

Boykot kararının ardından Espressolab'den yapılan açıklamada "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık" denilerek şunlar kaydedilmişti: "Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz."

Ardından Espressolab’in tarafsız görünme planı, AKP teşkilatları ve iktidara yakın derneklerin destek kampanyasıyla suya düşmüştü.