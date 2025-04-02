Boykot gününde İzmir’de ikram etkinliği ve takas şenliği düzenlendi

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrasında başlayan protestolar devam ediyor.

Eylemlilikle başlayan tepki boykota da dönüşürken öğrencilerin tüketimin durdurulması için yaptığı "boykot" çağrısı İzmir’de de yankı buldu. Genel tüketim boykotu kapsamında İzmir’de hem yiyecek ve içecek ikram edildi hem de eşyalar takas edildi.

Boykot kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelen öğrenciler, Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca bir yandan boykot bildirisi dağıtırken diğer yandan da vatandaşlara kahve, çay ve kek ikramında bulundu.

“Genel boykot genel direniş” sloganları atan öğrenciler daha sonra ‘Takas Masası’na geldi. Vatandaşlar ve öğrenciler, tüketime ara verdikleri günde yaptıkları yemekleri, kahveleri, giysileri ve kitaplarını takas ettiler.

CAN: “BURADA DAYANIŞMANIN, BİR ARADA OLMANIN HÜKMÜ VAR”

Kurulan takas pazarında paranın hükmünün olmadığını kaydeden Aslı Can, şunları söyledi:

“2 Nisan’a yapılan genel boykot için çağrısı için beraber bir arada hem direnmek hem paylaşmak hem de bugünü birlikte güvende geçirmek için çağrı yaptık. Burada her şey kişisel inisiyatiflerle ilerliyor. Bir arkadaşımız tente getirdi. Çağrı yaptığımız bir sürü insan kimisi kıyafet, gıda getirdi. Yaptığımız küçük bir çağrının sonucunda sokaktaki esnafın da desteğiyle bizim de beklemediğimiz şekilde bir takas pazarı kuruldu. Burada paranın hükmü yok. Burada dayanışmanın, bir arada olmanın hükmü var.”

ALP: “TÜM HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERE GÖZETEREK OLUŞTURDUĞUMUZ BİR YAPI BU”

Etkinliğin toplumun her kesimini gözeterek oluşturulduğunu belirten Pınar Alp, “Burası tamamen sivil insanların örgütlenmesi ile oluştu. Burada takas olduğu için ekolojik anlamda da ekolojiyi savunanlar, hayvan haklarını savunanların hepsinin aynı çatı altında birleştiği bir yapı oluşturmaya çalıştık. Çağrılarımız sonrasında bizim de beklemediğimiz bir destek oldu. Mesela ikramlarımız vegan. Tüm hakları ve özgürlüklere gözeterek oluşturduğumuz bir yapı bu” diye konuştu.

“BURADAKİ İŞLETMELERİN HEPSİ BOYKOTTAN DOLAYI KAPALI”

Boykotun ve kurdukları takas pazarını bölge esnafından da destek gördüğünü söyleyen Alp, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle bu sokak bizi bugün çok mutlu etti. Buradaki işletmelerin hepsi boykottan dolayı kapalı. Ona rağmen bizim burada olacağımızı duyanlar masalarını, sandalyelerini verdiler. Çevrede açık olan birkaç esnaf bize çay demleyerek destek oluyor. Bunları bizim talebimiz olmadan yapıyorlar. Bu şunun göstergesi: Boykot ekonomi... Biz gerçekten istediğimizde çok güzel dayanışabiliyoruz. Paralar, ekonomik standartlar olmadan yan yana eşit olabiliyoruz.