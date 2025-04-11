Boykot haftası tüketim azaldı

Ekonomi Servisi

Banka kartı ve kredi kartı harcamalarında yavaşlama bayram tatili haftasında devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2 Nisan boykotunu da kapsayan haftada banka ve kredi kartı harcamalarında düşüş görüldü.

TCMB verilerine göre kartlı harcamalar 4 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 24,1 azaldı. Market, çeşitli gıda, AVM ve internet üzerinden yapılan harcamalar karşılaştırıldığında en fazla düşüş internet harcamalarında görüldü. Bunu Market ve AVM harcamaları takip etti.

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden yapılan hesaplamaya göre 4 Nisan haftasında kartlı harcamaların toplamı 320,9 milyar TL oldu. Bir önceki hafta 135 milyar lira olan internet alışverişi 86 milyar liraya geriledi.

Market ve AVM harcaması ise 69,9 milyar liradan 57,3 milyar TL’ye geriledi. Çeşitli gıda harcamalarında da kısmi azalma gözlemlendi. 27,9 milyar TL’den 24,2 milyar liraya geriledi.