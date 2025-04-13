Boykot, kartlı harcamalarda 4 yılın en yavaş artışını getirdi

EKONOMİ SERVİSİ

19 Mart operasyonlarının ardından CHP'nin çağrısı ile yurttaşların geniş katılımıyla gerçekleştirilen boykot eyleminin sonuçları verilere yansımaya devam ediyor. Şeker Bayramı tatili ve boykot günü olan 2 Nisan'ı da kapsayan 29 Mart-4 Nisan haftasında kartlı harcamalardaki artış 4 yılın en yavaş seviyesinde ölçüldü.

4 haftalık ortalamaların yıllık değişimine bakıldığında, 4 Nisan haftasında yapılan harcama değişimi yüzde 36,5 ile 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık verilerine dayanan hesaplamaya göre 4 Nisan haftasında kartlı harcamalar bir önceki haftaya göre yüzde 24 düşüşle 320,9 milyar TL'ye geriledi. Bu dönemde market harcamalarında yüzde 18 düşüş kaydedildi. Verilere göre 4 Nisan haftasında en sert düşüş yüzde 65 ile eğitim, kırtasiye, ofis malzemelerinde oldu. Bu grubu yüzde 41 düşüşle araç kiralama izledi.

10 Nisan'da açıklanan veriler, harcamaların haftalık olarak da düştüğünü gözler önüne sermişti. Resmi verilere göre kartlı harcamalar boykot haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 24,1 azalmış, bir önceki hafta 135 milyar lira olan internet alışverişi 86 milyar liraya gerilemişti. Bir haftada yüzde 18'den fazla gerileyen market ve AVM harcaması 69,9 milyar liradan 57,3 milyar TL’ye düşmüştü. Çeşitli gıda harcamalarında da yüzde 13,27 düşüş hesaplanmış, harcamalar haftalık olarak 27,9 milyar TL’den 24,2 milyar liraya gerilemişti.