Boykot kıyımı yapan TRT, AKP’nin çiftliğine döndü: Tek adama çalışıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başlayan hukuksuzluklar silsilesine tepki gösteren muhalefet, boykot çağrısı yaptı. Geniş kesimlerde karşılık bulan, “2 Nisan’da boykot” çağrısına çok sayıda sanatçı da katıldı.

Tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle tartışılan ve “iktidarın propaganda aygıtı” olmakla eleştirilen TRT, boykot çağrısına destek veren TRT dizilerinde oynayan oyuncuların işlerine son verdi. TRT, kadrodan çıkarılan oyuncu ile ilgili, “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır” açıklamasını da yaptı.

AKP’LİLERE AYRICALIK

Muhalefete yönelik ayrımcı tutumu nedeniyle eleştirilen TRT’nin 2023 yılına yönelik mali bilgileri ile faaliyetlerini içeren raporu ise kamu kaynaklarından iktidara yakın isimlere sağlanan ayrıcalığı gözler önüne serdi. Rapor; Hilal Kaplan, Mücahid Eker ve Meryem Çetin gibi isimlerin de olduğu TRT Yönetim Kurulu’na ödenen huzur hakkının büyüklüğünü ortaya koydu.

2024 yılı mali verilerini açıklamayan TRT, 2023 yılında yönetim kurulu üyelerine toplam 2 milyon 536 bin 596 TL ücret ödedi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretin günlük harcırah, konaklama, yolluk gibi ekstra giderleri kapsamadığı belirtildi. TRT’de 2023 yılında yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemede 2022 yılına göre yüzde 23, 2021 yılına göre ise yüzde 161’lik artış kaydedildi.

GELİR YURTTAŞTAN

Türkiye’deki on milyonlarca yurttaşın desteklediği boykot çağrısına katılan sanatçıların işlerine son veren TRT'nin gelirlerinin büyük bölümü yurttaştan toplanan paralardan oluşuyor. TRT’nin, yurttaşın cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi satın aldığı ürünlerden 2021-2023 döneminde elde ettiği bandrol gelirinin, 29 milyar 545 milyon 709 bin TL olduğu belirtiliyor. Kurumun bandrol geliri, yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2021: 3 milyar 362 milyon 642 bin TL

• 2022: 7 milyar 947 milyon 169 bin TL

• 2023: 18 milyar 235 milyon 898 bin TL

REKOR REKLAM GELİRİ

İktidar yanlısı yayın yaptığı iddiasıyla eleştirilen TRT, reklamlardan da fahiş paralar topluyor. TRT TV kanallarının 2023'teki reklam geliri kayıtlara, 2 milyar 49 milyon 399 bin TL olarak geçiriliyor.

TRT, kurum dışı konukların konaklaması için de milyonlarca lira kaynak kullanıyor. Kurumun, “personel konaklama gideri” adı altında kurum dışı konuklar için 2023 yılında harcadığı para kayıtlarda, 14,4 milyon TL geçiyor. Kurumun kiralama giderlerinin büyüklüğü de dikkati çekiyor. Sayıştay raporuna göre TRT’nin bazı kiralama gideri şöyle kaydediliyor:

• Mekân, stüdyo: 16 milyon 560 bin TL

• Arazi: 12 milyon 962 bin TL

• Araç: 78 milyon 649 bin TL

• Programlar için araç gereç, teçhizat: 26 milyon 959 bin TL

KURUM DIŞINA 3,5 MİLYAR LİRA

TRT'nin, “dışarıdan sağlanan hizmetlere” harcadığı tutara da mali raporlarda yer veriliyor. Raporlara göre TRT, 3 milyar 420 bin 106 TL’yi kurum dışından yapılan haber ve haber programları için aktarıyor.

TANITIM VE KONUK AĞIRLAMA

Kurumun reklam ve konuk ağırlama gideri de 2023 yılında 370 milyon 268 bin TL olarak gerçekleşiyor. TRT’nin görüntü, dekor, kostüm, makyaj ve aksesuarlara ödediği tutar 2023 yılında 12 milyon 172 bin TL’ye ulaşıyor.

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KOLTUKLARDA HEP TANIDIK İSİMLER

TRT Yönetim Kurulu’nda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Büyük bölümü çift maaşlı isimlerden oluşan dokuz kişilik TRT Yönetim Kurulu Üyesi listesindeki bazı isimler şöyle sıralanıyor:

• Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-YK Üyesi)

• Oğuz Göksu (YK Üyesi) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü personeli

• Atakan Yılmaz (YK Üyesi), AKP Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkan Yardımcısı

• Mücahid Eker (YK Üyesi) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü

• Hilal Kaplan (YK Üyesi) Sabah ve Daily Sabah yazarı

• Meryem İlayda Atlas Çetin (YK Üyesi) Daily Sabah Yayın Koordinatörü, SETA araştırmacısı