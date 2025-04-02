Boykot listesi yayımlanan yeni site de erişime engellendi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşananların "merkez medya"da tarafsız şekilde ele alınmaması ve yüzlerce gencin tutuklanması üzerine başlatılan boykot kapsamında kurulan ikinci site de mahkeme kararıyla engellendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilan ettiği boykot listesinin yayımlandığı boykotyap.com'un mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından kurulan boykotyap.net'e de erişim engeli getirildi. Ancak siteye VPN aracılığıyla ulaşılabiliyor.

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan boykot kapsamında kurulan boykotyap.com sitesi mahkeme kararıyla kapatılmıştı. Parti, siteyi boykotyap.net adresiyle yeniden yayına almıştı. boykotyap.net de İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Sitenin erişime engellenmeden önceki ekran görüntüsü: