Boykot soruşturması dünya basınında

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan boykot dalgasına yönelik soruşturmalar dünya basınının gündeminde. İngiltere merkezli Reuters ’’Türkiye hükümeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalefetin kitlesel ticari boykot çağrılarını ‘ekonomik sabotaj girişimi’ olarak nitelendiriyor’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, boykot çağrılarına olarak yönelik resen "nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatması dünya basınında yakından takip ediliyor.

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'in, boykot çağrılarına yönelik soruşturmalara ilişkin haberinde şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrılarının ekonomik istikrarı tehdit ettiğini belirterek, bu çağrıları savunanları hükümeti zayıflatmaya çalışmakla suçladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu çağrıların sosyal uyumu ve ekonomik istikrarı tehdit ettiğini ve başarısız olmaya mahkum olduklarını ifade etti... Cumhurbaşkanı Erdoğan, protestoların uzun sürmeyeceğini söyledi...

Dün savcılar, sosyal ve geleneksel medyada boykot çağrıları yapanlar hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halkın bir kesiminin ekonomik faaliyetlere katılımını engellemeye yönelik olduğu iddia edilen çağrıları incelediğini ve nefret söylemi ile halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçlarını ihlal etme ihtimallerini gündeme getirdi.’’

AP: BOYKOT ÇAĞRILARINA SORUŞTURMA

ABD merkezli Associated Press (AP) de boykot çağrılarına yönelik soruşturmaları geniş bir çerçevede değerlendirdiği haberinde şu ifadelere yer verdi:

’’İstanbul başsavcılığı, kentin belediye başkanının tutuklanmasının ardından muhalefetin hükümet yanlısı şirketlere yönelik boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlattı.

Geçen ay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, on yıldan uzun süredir Türkiye’nin en büyük protestoları gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir rakibi olan İmamoğlu, birçok kişinin siyasi saikli olarak gördüğü yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hapse atıldı.

Hükümet ise yargının bağımsız ve siyasi müdahaleden arınmış olduğunu savunuyor.

İmamoğlu’nun mensubu olduğu ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Özgür Özel, tutuklamayı protesto etmek amacıyla yüz binlerce kişinin katıldığı birden fazla miting düzenledi. Hükümet yanlısı medyanın mitingleri haber yapmamasını eleştiren Özel, bu medya kuruluşlarına reklam veren bir düzineden fazla şirketin boykot edilmesi çağrısında bulundu.’’

AFP: MUHALEFETİN BOYKOT ÇAĞRISINA SORUŞTURMA

Fransa merkezli haber ajansı Agence France Presse (AFP) de muhalefetin boykot çağrılarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmaya ilişkin haber yayımladı. AFP’nin Arab News ve Barron’s dahil olmak üzere uluslararası birçok haber kuruluşu tarafından kullanılan haberinde şu ifadelere yer verildi:

’’Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri, İstanbul'un tutuklu muhalefet belediye başkanına destek veren öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla çarşamba günü için bir boykot çağrısı yaptı. Özel'in mesajının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrısı yapan veya paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. CHP lideri, hükümete yakın olduğu bilinen çok sayıda Türk şirketine ve gruba boykot çağrısı yaparak yetkililer üzerinde baskı kurmayı amaçlamıştı.

İmamoğlu'nun reddettiği yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanması, Türkiye'de son on yılda görülmeyen büyük halk protestolarına yol açtı. Türk yetkililer, bu protestolara yanıt olarak İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde gösterileri yasakladı.’’