Boykot yazılaması nedeniyle tutuklanmışlardı: 2 öğrenciye tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla hızlanan protestolar sırasında İzmir'de bir duvara boykot yazılaması yaptığı için tutuklanan 2 üniversite öğrencisi tahliye edildi.

9 Eylül Üniversitesi öğrencileri S.V. ve O.G. Konak'taki bir dükkânın duvarına boykot ile ilgili yazılar yazmıştı. Esnafın şikayeti üzerine gözaltına alınan gençler 5 Nisan'da tutuklama talabiyle İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmiş ve tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne gönderilmişti. Gençlerin avukatı Egemen Çiftçi, "Bu suçtan ceza alsalar dahi yatarları yok" diyerek tutuklamaya tepki göstermişti.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Çiftçi, gençlerin dün akşam tahliye edildiğini açıkladı. BirGün'e konuşan Çiftçi, "İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddianame kabulü ile birlikte yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi. İlk duruşmaları 8 Temmuz günü görülecek" dedi.

Çiftçi, ayrıca gençler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "devlet kurumlarını aşağılama ve mala zarar verme" suçlarından soruşturmalarının devam ettiğini açıkladı.

ESİLA AYNI SUÇTAN CEZAEVİNDE

Ağır sağlık sorunlarına karşın halen cezaevinde tutulan üniversite öğrencisi Esila Ayık da Kadıköy’de katıldığı Dayanışma Sahnesi’ndeki protestolar sırasında, taşıdığı bir döviz gerekçesiyle gözaltına alınıp "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.