BOYKOT’a desteğe rejimden gözaltı

Saray rejimine karşı eyleme geçen halk, medyanın ambargosuna ve yüzlerce gencin tutuklanmasına karşı da önceki gün boykota geçti. Halkın tüketimden gelen gücünü göstermek ve tüm piyasaya mesaj vermek amacıyla, başlatılan boykot bir günlüğüne genel bir eyleme dönüştü.

Rejimin eylemleri soğutmak için uzattığı bayram tatili farklı biçimde kendini var ederken iktidarın tüm ezberi bir kez daha bozuldu. Milyonlarca yurttaşın yanı sıra çok sayıda ünlü isim de boykot çağrılarına destek verdi. İktidarın hedef göstermesinin ardından yargı da boykota karşı harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada boykota destek verenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

MİTİNG DOSYAYA EKLENDİ

Gözaltına alınanlar hakkında "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da boykot çağrısına destek verdiği için gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncu hakkında Saraçhane ve Maltepe mitingine ilişkin yaptığı paylaşımların da dosyaya dâhil edildiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİLER

11 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü. 5 kişi hakkında ise arama başlatıldı. Gözaltına alınanlar emniyet ifadesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan gözaltılar arasında sosyal medyada içerik üreten doktor Enes Özel'in de bulunduğu öğrenildi. İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Özel'in gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklama yapıldı:

"En temel insan hak ve özgürlüklerinin bir suç kapsamına sokulmak istenmesi, istenildiğinde ifade vermeye gelebilecek insanların gece gözaltına alınarak özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez. Meslektaşımız dahil gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

PİYANİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Gezi Direnişi sırasında Taksim'de verdiği konserle tanınan piyanist Davide Martello Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sınır dışı edildiğini duyurdu.

Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda vereceği resitalden önce piyanosuna el konulan ve gözaltına alınan piyanist Davide Martello sınır dışı edildi.

Oyuncular Sendikası, yönetim kurulu üyesi olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" denildi.

Oyuncular Sendikası Başkanıu Zuhal Olcay ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatları olarak Cem'in savcılığa sevkini ve ardından da olması gerektiği gibi serbest bırakılmasını bekliyoruz, umuyoruz. Meslektaşlarımızın işten çıkarıldığı, gözaltına alındığı bugünlerde dayanışmanın çok önemli olduğunu ve dayanışmanın gücü olduğuna inanıyoruz. Cem yalnız değildir."

ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİNİZ BU

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "işte çürümüş düzeniniz! Sanatı da sesimizi de direnişi de susturamayacaksınız." dedi.

BİZİ SUSTURAMAZSINIZ

SOL Parti’den yapılan açıklamada da “Halkın dayanışması gözlerini korkutuyor. Gençlerin çağrısıyla başlayıp milyonlara ulaşan 2 nisan tüketim boykotuna dönük iktidar saldırıları sürüyor. Dün geceden bu yana süren operasyonlarla gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalıdır. Bu halkın direnişidir herkesi susturamazsınız” ifadeleri yer aldı.

∗∗∗

SANATÇILARDAN DESTEK ÇAĞRILARI

Boykot çağrısına destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına sanatçılardan tepki yağdı. Çok sayıda ünlü isim Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek dayanışmada bulundu.

Üzümoğlu'nun 'Şakir Paşa Ailesi' dizisindeki rol arkadaşlarından biri olan çocuk oyuncu Zeynep Ebrar Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım Cem abim, senin kalbinin güzelliğini bilseler kimse incitmeye kıyamazdı" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Kubilay Aka, meslektaşı Üzümoğlu için sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştığı dayanışma mesajında şunları söyledi: "Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın."

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, da oyuncuların kadrodan çıkarılmasına tepki göstererek TRT'yi eleştirdi. Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin vergileriyle var olan, hepimize eşit mesafede olması gereken bir devlet kanalı, birilerini “makbul”, birilerini “tehlikeli” ilan ediyor" dedi.

Şebnem Bozoklu, Nurgül Yeşilçay, Tülin Özen, Gaye Su Akyol, Barış Atay, Tilbe Saran, Şebnem Sönmez, Bennu Yıldırımlar, Sarp Apak, Özge Özpirinçci, Melisa Sözen, Onur Saylak, Helin Kandemir, Hafsanur Sancaktutan, Denise Capezza, Beste Kökdemir, Alican Yücesoy, Metin Akdülger, Bora Akkaş, Güven Murat Akpınar, Selahattin Paşalı ve Özgü Kaya gibi ünlüler de Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla oyuncu Üzümoğlu'na destek oldular.

∗∗∗

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ

Rejimin boykota destek verenlere yönelik başlattığı operasyonlara sosyal medya engellemeleri de eklendi. 2 Nisan için yapılan boykot çağrısına destek veren Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları kapatıldı. Boykot yaptıkları gerekçesiyle hesapları kapanan oyuncular kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Rojda Demirer “Twitlerim amacına ulaşmış demek” yazarken Alican Yücesoy da “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de” yazdı.

SOL Parti, de yaptığı açıklamada 2 Nisan'daki boykot için çağrı yaptığı paylaşımının mahkeme tarafından engellendiğini belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, "Aşağıdaki boykot çağrımız BTK bildirimiyle mahkeme tarafından engellenmiştir. Halkın hak arama, mücadele ve dayanışması yasaklarla baskılarla engellenemez. Bu çaba boşadır, halk ayaktadır. Kazanana kadar hep beraber mücadeleye devam" denildi.

İŞTEN ÇIKARILDILAR

Öte yandan boykota destek çağrısı yapan ve TRT'de yayınlanan diziden çıkarılan 'Teşkilat' oyuncusu Aybüke Pusat’a da destek mesajları geldi. TRT Tabii’nin “Muhabir” dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç, da sevgilisi Aybüke Pusat’la ilgili "Yanındayım gülüm" paylaşımının hemen ardından kadrodan çıkarıldı.

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat

Pusat’a “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımla destek veren Boran Kuzum da çekimlere bir gün kala TRT Tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin kadrosundan çıkarılırken Aybüke Pusat’ın bir fotoğrafını ve Oyuncular Sendikası’nın açıklamasını paylaşan Başak Gümülcinelioğlu da TRT'nin "Muhabir" dizisinden çıkarıldı.