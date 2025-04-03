Boykota destek veren 16 kişi hakkında gözaltı kararı: 11'i adli kontrolle serbest

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrılar kapsamında, 2 Nisan'da alışveriş yapmama ve bazı markaları boykot etme eylemleri düzenlendi. ​

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykota destek olanlar hakkında "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından gözaltına alınan 11 kişi arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da var.

Adliyeye sevk edilen Üzümoğlu dahil 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.