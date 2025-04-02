Boykota destek veren Aybüke Pusat, TRT dizisinin kadrosundan çıkarıldı

Bugün yapılacak boykota sosyal medya hesabından destek çağrısı yapan 'Teşkilat' dizisi oyuncusu Aybüke Pusat diziden çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabından TRT'nin konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez."

İktidar yanlısı paylaşımlaral ilgili harekete geçmeyen TRT, Pusat'ın dizi kadrosundan çıkartılması için "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir" gerekçesini buldu.

"TUTARSIZLIK VE HADSİZLİK"

Pusat'ın boykot paylaşımı için 'tutarsızlık ve hadsizlik' denirken 'Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğrattığı' öne sürüldü. Dizinin senaryosunun da değişeceği belilrtildi.

NE OLMUŞTU?

TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, 2 Nisan boykotuna katılım çağrısı içeren bir postu paylaşmıştı. Bunun üzerine bazı Aktroller Pusat'ı hedef gösteren paylaşımlarla TRT'den ayrılması, kovulması çağrısı yapmıştı.