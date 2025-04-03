Boykota destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişi adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşananların medyanın genelinde tarafsız şekilde ele alınmaması ve yüzlerce gencin tutuklanması üzerine boykot başlatıldı.

Boykot 2 Nisan'da ise halkın tüketimden gelen gücünü göstermek ve tüm piyasaya mesaj vermek amacıyla, bir günlüğüne genel bir eyleme dönüştü.

Milyonlarca yurttaşın yanı sıra çok sayıda ünlü isim de boykot çağrılarına destek verdi.

İktidarın hedef göstermesinin ardından yargı da boykota karşı harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada boykota destek verenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

MİTİNG PAYLAŞIMLARI DA DOSYADA

Gözaltına alınanlar hakkında "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da boykot çağrısına destek verdiği için gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

31 yaşındaki oyuncu hakkında Saraçhane ve Maltepe mitingine ilişkin yaptığı paylaşımların da dosyaya dahil edildiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİLER

11 kişi, işlemleri için emniyete götürülürken, 5 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Gözaltına alınanlar emniyet ifadesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Birçok ünlü oyuncu Üzümoğlu'na destek olmak için adliyeye geldi.

OYUNCULAR SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA

Oyuncular Sendikası, yönetim kurulu üyesi olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" denildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir. pic.twitter.com/zCOWxidWAn — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) April 3, 2025

ZUHAL OLCAY: SERBEST BIRAKILMALI

Oyuncular Sendikası Başkanıu Zuhal Olcay ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyelerimizden, meslektaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu dün gece 01.30 sularında anayasal hakkını kullanan yüzlerce genç gibi gözaltına alındığı, yaptığı paylaşımlardan dolayı olduğu söyleniyor.

Gece geç saatlerde emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatları olarak Cem'in savcılığa sevkini ve ardından da olması gerektiği gibi serbest bırakılmasını bekliyoruz, umuyoruz. Meslektaşlarımızın işten çıkarıldığı, gözaltına alındığı bugünlerde dayanışmanın çok önemli olduğunu ve dayanışmanın gücü olduğuna inanıyoruz. Cem yalnız değildir."

Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Çağlayan Adliyesi'nde.#CemYiğitÜzümoğluYalnızDeğildir pic.twitter.com/7eZX2z1T28 — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) April 3, 2025

Oyuncu Kubilay Aka, meslektaşı Üzümoğlu için paylaştığı dayanışma mesajında şunları dedi: "Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın."

"İŞTE ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİNİZ"

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sindiremeyeceksiniz, susturamayacaksınız! Boykot, Erdoğan yapınca hak, sanatçı yapınca suç, öyle mi? Siz insanları işinden eden, ekmeğiyle oynayan zavallılarsınız! İşte sizin adaletiniz, işte çürümüş düzeniniz! Sanatı da sesimizi de direnişi de susturamayacaksınız."